شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أخر المستجدات بشأن مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بين الصحة والتأمين الصحي ومستشفى جامعة كفر الشيخ في نقل المصابين بفيروس كورونا، وذلك بحضور والدكتور حاتم الجوهري، مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة كفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة ،والدكتور محمد رفيق، مدير فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ، والدكتور عمرو أبوسمره، نقيب الأطباء، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف.

وشدد محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع على تطبيق الاجراءات الاحترازية في المستشفيات والتأمين الصحي، موجها رؤساء المدن بتنظيم حملات على مواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات والركاب بارتداء الكمامات، وكذلك .

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بالتعاون بين مديرية الصحة والتأمين الصحي والمستشفى الجامعي، خلال نقل الحالات الطارئة ،لإنقاذ مرضى فيروس كورونا، والتنسيق بينهما أثناء نقل الحالات للمستشفيات في الأماكن التي تستوعب الحالات، كما شدد على توفير اسطوانة أكسجين خلال نقل الحالات عبر سيارات الإسعاف ،وعدم فصل الاكسجين عن المريض إلا بعد دخوله المستشفى حسب حالته ،وتقديم كل الخدمات الطبية للمرضى أو من هم بالعزل المنزلي، بالإضافة لتعاون نقابة الأطباء بالمحافظة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بالمتابعة المستمرة لتوفير أسطوانات الاكسجين، وملئ التنكات، كما شدد على وضع تغطية التنكات بمظلات لحمايتها، واستمرار التواصل بين مديرية الصحة والمستشفيات وغرفة العمليات بالمحافظة، قبل وأثناء وصول الأسطوانات للمستشفيات، ومتابعة الإدارة الهندسية المستمرة لكفاءة الإسطوانات.

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