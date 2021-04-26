شكرا لقرائتكم خبر عن اغتصب طفلة وقتلها.. القبض على نجار في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة الفيوم، حبس نجار 4 أيام، لقيامه باغتصاب طفلة، وقتلها بألة حادة ووضعها في جوال، حيث ألقى بها في مصرف.

وقال المتهم أثناء التحقيقات، إنه أراد أن يتخلص من الجثة فوضعها في جوال وحملها على دراجة نارية واتجه بها إلى قرية تبتعد قليلاً عن قريتهم ووضع الجوال في مصرف يقع بين الأراضي الزراعية، ثم قام بتغطية الجوال بالطين حتى لا يكتشف أحد الجثة.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إبشواي التابع لمحافظة الفيوم، ألقت القبض على المتهم الذي قتل طفلة عمرها 11 وهي تلعب أمام منزلها، بعد أن تبين أنه أحد جيرانها ويعمل نجارًا.

وكان اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، تلقى بلاغاً من مأمور قسم شرطة إبشواي، بعثور أحد الفلاحين بعزبة واصل تابعة لقرية زيد بإبشواي، على جثة طفلة تدعى «جنى محمود عبدالله القط»، عمرها 11 سنة، ملقاه وملفوفة في «جوال» وأبلغ الشرطة، وانتقلت لمكان الحادث لمعاينة المكان، وتم إرسال الجثة لمشرحة مستشفى إبشواي المركزي.

يشار إلى أنه بتكثيف التحريات ومعاينة الجثة، تبين أنها مصابة بعدة طعنات متفرقة، وأتضح أن القاتل هو أحد جيرانها ويدعى «كريم ع-22 سنة» ويعمل نجاراً، استدرجها ثم اغتصبها.

كما أظهرت التحقيقات أن الطفلة كانت تلعب أمام منزلها، فحاول المتهم استدراجها ليقوم باغتصابها، ونجح في استدراجها لثقتها فيه نظراً لكونه جارهم، فذهبت معه حيث اغتصبها دون أن يأبه بصرخاتها وتوسلاتها له ليتركها، وبعدما ارتكب جريمته قام بضربها على رأسها بآلة حادة، ثم طعنها عدة طعنات بواسطة سكين كان بحوزته تسببت في وفاتها.

كان قد عثر أهالي قرية العجميين التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، على جثة الطفلة جنى محمود عبدالله، البالغة من العمر 11 عاما، بعد أسبوعين من اختفائها.