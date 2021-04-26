شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا واحد».. مبادرة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات أول مبادرة طلابية من نوعها بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها تحت شعار (كلنا واحد).

انطلقت المبادرة من خلال فريق جماعة (أصدقاء البيئة)بالمعهد، برعاية الدكتور محمد جمال الدين عبدالعزيز عميد المعهد وتحت إشراف الدكتورة منى هدهد مدير إدارة تنمية البيئة وخدمة المجتمع وبمشاركة ٤٠ طالب.

وأشار الدكتور محمد جمال الدين عبدالعزيز عميد المعهد إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات والروابط المجتمعية وزرع قيم الحب والتسامح بين أفراد المجتمع وذلك في إطار الدور الذي يستهدفه المعهد من تعزيز القيم الإنسانية والتراحم والتعاون في المجتمع.

واضاف أن المبادرة سيتم من خلالها توزيع بعض الهدايا العينية على الطلاب والعاملين تزامنا مع شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر .

مما تتضمن توزيع العصائر ووجبات الأفطار على الصائمين والمرضى وذويهم بمستشفيات بنها الجامعية.

من جانبها، قالت الدكتورة منى هدهد مدير إدارة تنمية البيئة وخدمة المجتمع بالمعهد أن تلك المبادرة تأتي في إطار سلسلة من المبادرات المجتمعية والبيئية التي أطلقها المعهد خلال العام الجامعي الجارى .

وأضافت «هدهد» أنه تم إطلاق مبادرة «أنت اقوى من المخدرات» بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وبمشاركة الدكتورة مروة صبرى منسق صندوق مكافحة الإدمان وبحضور الدكتور محمد مصطفي خبير الطب الشرعى بهدف مواجهة ظاهرة تعاطى المواد المخدرة وتوعيتهم بخطورة القضية وإطلاق الدورات التدريبية الهادفة لفتح باب التطوع ضمن فرق مواجهة تعاطى المخدرات، ومبادرة ( تحضر الأخضر) والتى تم من خلالها زراعة ١٠٠ شجرة مثمرة بالتعاون مع وزارة البيئة، والتى هدفت لنشر الوعى البيئي وتعزيز قيم الجمال ونشر الوعي المجتمعي.

واكدت أن هناك تعزيز لتلك المبادرات ودعما متواصلا من عميد المعهد الدكتور محمد جمال الدين والذى لا يألو جهدا في دعم المشروعات والمبادرات الطلابية .

اطلاق مبادرة كلنا واحد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

اطلاق مبادرة كلنا واحد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

اطلاق مبادرة كلنا واحد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

اطلاق مبادرة كلنا واحد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

اطلاق مبادرة كلنا واحد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها