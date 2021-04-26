شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس تعلن عن حاجتها لمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن حاجتها لمعلمين للعمل بقسمى رياض الأطفال والابتدائي للعام الدراسي 2020 -2021 فى التخصصات التالية :

معلم فصل (اللغة العربية- Math-Sciences)

معلم مساعد (اللغة العربية- Math-Sciences)

وحددت المديرية الشروط منها:

ان يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم فقط.

إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة ويفضل الحاصلين على شهادات معتمدة.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم ويفضل الحاصلين على شهادات ودورات تدريبية.

المميزات:

يتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود الغير عادية بالاضافة لراتبه في جهة عمله الأصلي .

الاجراءات :

يتم التقدم عن طريق ملء استمارة التوظيف على موقع المدرسة، وسيتم التواصل لعمل المقابلات الشخصية.

المستندات المطلوبة:

نسختين من السيرة الذاتية للمتقدم تشتمل على البيانات التفصيلية إحداها باللغة العربية و الأخرى بالانجليزية ومرفق بها صورة شخصية حديثة وكذلك صحيفة أحوال الكترونية وصورة بطاقة الرقم القومى. يتم وضع جميع المستندات فى ملف واحد PDF.