شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد ممشى أهل مصر ورصف شوارع حدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أعمال التطوير الجارية بممشى مصر الجارى تنفيذه بطول كورنيش النيل، حيث وجه بإزالة أى معوقات تقف أمام تطوير ممشى أهل مصر، كما تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع حى حدائق القبة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

وشنت أجهزة محافظة القاهرة حملات متنوعة على مستوى الأحياء، حيث قاد محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا ، حملة مكبرة على نطاق حى شبرا لرفع الإشغالات من نهر الطريق والتى تعيق حركة مرور المارة من المواطنين ومراجعة فروشات رمضان ورفع المخلفات .

كما نفذت أجهزة حى شبرا حملة على موقف سرفيس أحمد حلمي والباصات الجماعية لمتابعة مدى الالتزام بارتداء الكمامات ومراجعة الأجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا المستجد .

وأشرف العميد هانى رضا بدوى رئيس حى الشرابية على تطهير وتعقيم المكاتب الإدارية بحى الشرابية لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.