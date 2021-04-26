شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: "إير كايرو" تستقبل أولى طائراتها الجديدة من طراز A320neo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، اليوم الاثنين، أحدث طائراتها من طراز A320neo والتى انضمت إلى أسطولها الجوى الذى يضم سبع طائرات، و ذلك ضمن صفقة تضم ثلاث طائرات من نفس الطراز بالإضافة الى ثلاث أخرى جارى التفاوض بشأنها تتسلمها الشركة العام الحالى وصولا بالأسطول الى 19 طائرة من ذات الطراز حتى عام 2024، يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتطوير و تحديث أسطول طائرات الشركات الوطنية بشكل دائم لتحقيق أعلى درجات المنافسة بين شركات الطيران بالمنطقة والتوسع فى أسواق جديدة تعزز العائد الاقتصادى للدولة.

وأكدت وزارة الطيران في بيان لها أن شركة ايركايرو تستمر في تعزيز شبكة خطوطها الجديدة الممتدة إقليمياً ودولياً لتقدم خدماتها لمزيد من العملاء فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط و وسط آسيا بما يدعم التوسع والتنوع فى الأسواق التى تصل اليها طائرات آيركايرو و أيضا يخفض متوسط عمر أسطول آيركايرو الى 5.6 سنة الأمر الذى يعزز السلامة و الأمان على متن رحلات آيركايرو.

وصرح حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة آيركايرو انه قد تم اختيار كل تجهيزات الطائرة بعناية و تم الاتفاق مع الشركة المصنعة لتحديث إمكانات كابينة الركاب من حيث السلامة والأمان والراحة والمتعة وأيضا تحسين اقتصاديات التشغيل بما يمنح ركاب آيركايرو مزيجا جذابا.

وأضاف شريف أن الطائرة تتميز بأنها الأوسع فى فئة الطائرات ذات الممر الواحد و قدرتها على التحليق لما يفوق السبع ساعات و نصف بكامل الحمولة التى تتسع لـ180 مقعدا فى درجة واحدة مع انخفاض معدلات استهلاكها للوقود بما يساهم فى خفض الإنبعاثات كما زودت الطائرة بوسائل الترفية التى تعرض أحدث الأفلام و البرامج و النشرات الإخبارية و الألعاب بما يجعل المتعة تبدأ بالسفر على متن رحلات آيركايرو.