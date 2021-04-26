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حصاد الوزارات.. وزير النقل: "طلبت من الرئيس 200 عربية قلاب قالى هات 1000"

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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