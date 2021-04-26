شكرا لقرائتكم خبر عن بدون جمهور.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن انعقاد الاحتفال الرسمي للطائفةِ الإنجيلية بعيد القيامة المجيدِ، بدون جمهور، ويقتصر الحضور على السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها، وذلك يوم السبت ١ مايو الواحدة والنصف ظهرًا بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

وصرح رئيس الطائفة الإنجيلية: «إنه حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، وسيتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية».

وأضاف: «نصلي من أجل سلامة شعبنا العظيم وبلادنا الغالية مصر، وكل بلاد العالم».