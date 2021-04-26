شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الكهرباء: 22 ألفا و150 ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر مرصد الكهرباء، بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الإثنين بلغت 22 ألفا و150 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد - في نشرته اليومية - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألفا و500 ميجاوات مقابل 36 ألف ميجاوات أمس، موضحا أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفا و600 ميجاوات.

من جهته نوه المركز القومي للتحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى 12 ظهرا، وكان قد ظهر أمس الأحد باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.