شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تجهيز مستشفى الصدر لاستقبال حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محافظ بورسعيد عادل الغضبان خلال جولة ميدانية، اليوم الإثنين، أعمال التطوير الجارية بمستشفى الصدر، وذلك برفقة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة.

وأوضح المحافظ ـ في تصريح اليوم الإثنين، أن تطوير المستشفى يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لرفع كفاءة المنظومة الطبية وتجهيزها كمستشفى لعزل الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية وأسرة العناية المركزة.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة للأعمال بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد، مكلفا وكيل وزارة الصحة بالبدء في تجهيز المستشفى وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة سواء للطاقم الطبي أو المرضي.

وشملت أعمال الإحلال والتجديد بالمستشفى الأرضيات والحوائط وأعمال الصرف الصحي والدهانات والكهرباء وتركيب شبكة الغازات وأعمال رفع كفاءة الواجهات الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 59 سريرا من بينها 38 سرير عناية مركزة.