شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: الانتهاء من شبكتيّ انحدار صرف صحي الشقيفي و القناوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا، الإثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المُدرجة ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية من خلال جذب الاستثمارات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وذلك بحضور مسئولي وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارة الكهرباء والموارد المائية والري والصحة ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا .

تناول الاجتماع عدد من الملفات الهامه كان على رأسها الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي حيث استعرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة الموقف التنفيذي لشبكتيّ انحدار صرف صحي الشقيفي والقناوية بنسبة تنفيذ بلغت 100% فيما يجري استلام محطة معالجة صرف صحي الاشراف بطاقة استيعابية 29 الف م 3 / يوم فيما وصلت نسب التنفيذي بمحطة رفع القناوية إلى 60 % بينما يجري الانتهاء من الاعمال الخاصة بكلا من محطة رفع الحسينات ،و محطة رفع الاشراف ،ومحطة رفع الشقيفي ،و محطة رفع وخط طرد بخانس .

كما ناقش الإجتماع الموقف الحالي للمراكز التكنولوجية حيث استمع محافظ قنا إلى عرض موجز من القائمين على المنظومة، اوضحوا من خلاله الإنتهاء من تطوير كافة المراكز التكنولوجية التي تم تجهيزها لتتماشي مع خطة الدولة الخاصة بالتحول الرقمي بعد تزويدها بأحدث الاجهزة بتكلفة مالية بلغت 12مليون و500 الف جنية .

وشدد محافظ قنا على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة ،مؤكدا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة على ارض محافظة قنا نظرا لانها تعالج التحديات والمشكلات المتراكمة لتوفير حياة كريمة لأهالى المحافظة.