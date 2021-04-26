شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منطقة أسوان الأزهرية يشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الشيخ حمدي محمد طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية، الإثنين، امتحانات الشهادة الإعدادية، والنقل الثانوي لشهر أبريل بمعاهد المنطقة.

وزار «طه» معاهد فتيات أسوان النموذجي الاعدادي الثانوي، وفتيات أسوان الاعدادي الثانوي، ومعهد الإمام متولي الشعراوي الإعدادي الثانوي بنين، وبنين أسوان النموذجي الاعدادي الثانوي.

وأكد «طه» خلال الجولة على ضرورة تطبيق واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، والتشديد على عدم اصطحاب المحمول داخل اللجان، والالتزام بتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وفى نفس السياق، تابع رئيس منطقة أسوان الأزهرية عمال الكنترولات بالمعاهد، مشددًا على ضرورة توخي الحذر والدقة وتطبيق مبدأ الأمانة والشفافية لحصول كل طالب على حقه دون نقصان، مع الالتزام بتفعيل الإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع .