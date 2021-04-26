شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: السيطرة على حريق شب بساحة انتظار بحي دار السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم إخماد الحريق الذي شب اليوم بإحدى ساحات انتظار السيارات بشارع 9 بنطاق حى دار السلام.

وقالت جيهان عبدالمنعم، خلال تفقدها لموقع الحريق للوقوف على ما ترتب عليه الحادث والتعامل الفورى معه ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الحي، إنه بناء على الإخطار الذي ورد من غرفة عمليات حي دار السلام بنشوب الحريق تم على الفور إخطار الجهات المعنية وأجهزة الحماية المدنية للتعامل الفوري لإخماد الحريق وتبين من المعاينة إحتواء موقع الحريق على سيارة محملة بأسطوانات الغاز وعلى الفور تم التواصل مع المدير العام للإدارة العامة للحماية المدنيّة وتم الدعم بعدد من سيارات الاطفاء لإخماد الحريق .

وأضافت نائب المحافظ أن الحريق أسفر عن إحتراق ثلاثة عشر مركبة مملوكة للأهالى، وعشر مركبات «توكتوك» وغرفة خشبية خاصة بالساحة، وقد تم التحفظ على 81 إسطوانة غاز، مشيرة إلى أن حى دار السلام، أكد أن موقع الحريق عبارة عن ساحة انتظار مؤجرة من مشروع الساحات بمحافظة القاهرة، وتباشر النيابة العامة حاليا تحقيقاتها في الواقعة.