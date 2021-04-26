شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 19 من ذوي الهمم .. القوى العاملة تُعين 344 شابا في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 958 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج 986 كارنيه مزاولة الحرفة، فضلا عن تعيين 344 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 19 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 972 شاباً.

تلقى وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال مارس الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 627 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم التفتيش على 240 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع منحتين زواج بمبلغ 6 آلاف جنيه، و3 منح وفاة بمبلغ 6000 آلاف جنيه، فضلاً عن 3 منح لعمليات جراحية بمبلغ 1200 ألف جنيه .