شكرا لقرائتكم خبر عن 2390 عملية قلب أجرتها الأورمان في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنه تزامنا مع شهر رمضان المبارك نفذت الجمعية 2390 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب من غير القادرين بمحافظة كفرالشيخ، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة .

وأكد شعبان أن الجمعية تستكمل دعمها لمرضى القلب غير القادرين بالمجان فى كفرالشيخ، وذلك من خلال استحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب حيث تمكن الجميع من المساهمه لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ 36000 جنيه ويمكنك تقسّيطها على 10 شهور 3600 جنيه شهريًا أو بالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنص ثمن العملية ولمدة 10 شهور، أو بسهم القلب ب 250 جنيه.

وأشار شعبان أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأضاف أن الجمعية نجحت وحتى الأن من إجراء عدد 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.