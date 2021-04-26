شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة القليوبية تدشن أول حوار مجتمعي حول أزمة التكليف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت نقابة الصيادلة بالقليوبية، أول حوار مجتمعي حول أزمة التكليف الخاصة بدفعتي 2018 و2019 في إطار سعي النقابة لحل المشكلة ووضع حلول لها ترضي كافة الأطراف حيث استضافت النقابة عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة حوارية مع ممثلي المتضررين من الأزمة ومجلس النقابة لمناقشة الأزمة ووضع عددا من التوصيات لرفعها للجهات المختلفه للخروج من الأزمة التي أضرت عدد كبير من خريجي كليات الصيدلة.

شارك في الحوار الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية والنواب أبوسريع إمام والدكتور نصيف الحفناوي عضوا مجلس الشيوخ ومجدي سيف وعربي فؤاد عضوا مجلس النواب وأدار الحوار الدكتور بكري سعيد وكيل نقابة الصيادلة بالقليوبية.

أعلن المشاركون في اللقاء من خريجي كليات الصيادلة ومجلس النقابة بالقليوبية الرفض التام لما صدر على موقع التكليف من نتيجة غير قانونية لا توجد لها أي آليات أو معايير واضحة أضرت بمستقبل خريجي دفعتي 2018 و2019 مؤكدين أن وزارة الصحة المصرية تخالف كل القواعد والأعراف والعادات المصرية وتنشر الحزن على 19000 خريج وأهلهم الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل إعداد جيل من الصيادلة يحمل على عاتقة المشاركة في جهود الجيش الأبيض لحماية هذا الوطن من الأوبئة والأمراض.

وطالب المشاركون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تبني تحقيق حلم 2900 أسرة سهروا وتعبوا وأجتهدو وبذلوا الوقت والمال تحت مظالة احتياج الوطن لتكليف أبناءه الصيادلة جنوداً في المنظومة الصحية، ولكنهم فوجئوا بمن يريد أن يسلب منهم حلمهم، حيث أن النواب هم السند والدعم وصوت المواطن لدي كافة مؤسسات الدولة

وأوصي المشاركون بعدد من المقترحات للخروج من الأزمة مطالبين النواب بعرضها على الجهات المختصة للخروج من الأزمة، ومنها تشكيل لجنة للوقوف على الحوار الواضح في ما يتم نشره على موقع إدارة التكليف دون معايير وآليات ومخالفة القواعد القانونية المستقرة منذ عام 1974 والسعي لعدم إصدار قرار التكليف الرسمي دون حصول كامل الدفعتين على حقهم في التكليف والتحقيق في سوء المعاملة التي يلاقيها الخرجين من مسئولي إدارة شؤون التكليف بالوزارات والتي تصل لحد التقليل والتجاهل والخروج عن النص.