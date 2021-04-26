شكرا لقرائتكم خبر عن حفلين بالقاهرة والإسكندرية.. فريق الحضرة الصوفية ينشد في ليالي الأوبرا الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي حفلين بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية ضمن الأمسيات الرمضانية، وذلك في التاسعة والنصف مساء الخميس 29 أبريل على مسرح النافورة ومساء الأربعاء 5 مايو على مسرح سيد درويش «أوبرا الاسكندرية»

تجسد المجموعة شكل الحضرات المصرية التي تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح معتمدة على قصائد تنتمى للتراث الصوفى منها سبحانك ربى، ما شممت الورد، سكن الفؤاد، هم بالحبيب محمد، اعد لنا ذكرى الاحباب، على بعد الحمى، الاماكن إلى الكنانة تهنى، احبك حبين، مدد يا سيدة، ارحم محبينك، سيدنا النبى يا جماله، انى جعلتك في الفؤاد محدثى، قمر سيدنا النبى، يا من بلغ العلا بتمامه، لا اله إلا الله

يشار إلى أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم، قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الاماكن الثقافية في مصر ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة

الحضرة الصوفية فى رحاب أوبرا الإسكندرية - صورة أرشيفية

الحضرة الصوفية فى رحاب أوبرا الإسكندرية - صورة أرشيفية

الحضرة الصوفية فى رحاب أوبرا الإسكندرية - صورة أرشيفية

الحضرة الصوفية فى رحاب أوبرا الإسكندرية - صورة أرشيفية