شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن الفائزين في مسابقة إعداد خطة مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الفائزين في مسابقة إعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع، والتي تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز تنافسية التعليم والبحث العلمي في البلاد، وإيمانا بأن التحول الرقمي بالجامعة يمثل المحرك الرئيسي لكل مجالات الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة بهدف الوصول لتصنيف عالمي متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع .

وفاز فريق كلية الحاسبات والمعلومات بالجائزة الأولى التي بلغت 50 ألف جنيه، وتهدف المسابقة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليل الوقت والمجهود المبذول وتقليل التعامل الورقي خصوصا في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة في ضوء تداعيات فيروس كورونا COVID 19، إلى جانب رفع مستوى البحث العلمي من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين مجتمع جامعة عن شمس، وتوفير الخدمات اللازمة لدعم منظومة البحث العلمي بالجامعة، بالإضافة إلى تشجيع المتميزين والمبدعين من تخصصات علمية متعددة على إعداد الخطة التسويقية والتي تشمل موقع الجامعة، وجميع منصات التواصل الاجتماعي (التوتير، اليوتيوب الفيس بوك) التابعة للجامعة، بالإضافة إلى التسويق للخدمات المقدمة ودعم البحث العلمي بأشكاله المتعددة كدورات بنك المعرفة المصري ودورات مركز التدريب والتطوير وغيرها.