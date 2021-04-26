شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب» يحيل بيان مدبولي بشأن إعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين، بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن أسباب قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد، إلى اللجنة العامة للمجلس لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

كما دعا رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع، الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء وإعداد تقرير بذلك.

جاء ذلك بعدما استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أسباب فرض حالة الطوارئ في بيان أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم.

وعقب ذلك، رفع رئيس المجلس الجلسة العامة إلى غد الثلاثاء في تمام الساعة 11 ظهرًا.