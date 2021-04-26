شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة يشيد بجهود مصر للارتقاء بوضع المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سيريل نون سفير ألمانيا في القاهرة بالجهود التي تقوم بها الحكومة للارتقاء بوضع المرأة المصرية محليا وإقليميا ودوليا ودعمها في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال زيارته للمجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين والتعرف عن قرب على جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة على كافة الأصعدة.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بالسفير الألماني، واستعرضت جهود مصر في مجال تمكين المرأة والانجازات العديدة التي تحققت خلال الست سنوات الماضية في هذا المجال سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي مجال إصدار التشريعات والقوانين التي تُنصف المرأة.

وأكدت أن المرأة المصرية تتمتع بوجود إرادة سياسية تدعمها وتساند وصولها إلى جميع المواقع القيادية والحصول على كافة حقوقها التي نص عليها القانون والدستور، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال مواجهة مشكلة الزياده السكانية والعمل على إيجاد حلول عملية لها.