شكرا لقرائتكم خبر عن عيد القيامة بدون جمهور فى الطائفة الإنجيلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الطائفة الإنجيلية فى مصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، عن انعقاد الاحتفال الرسمي للطائفةِ بعيد القيامة المجيدِ، بدون جمهور، مؤكدة أن الحضور سيقتصر على أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها، وذلك يوم السبت 1 مايو الواحدة والنصف ظهرًا بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

وصرح رئيس الطائفة الإنجيلية: "إنه حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، وسيتم بث الاحتفال على التليفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية".

وأضاف: "نصلي من أجل سلامة شعبنا العظيم وبلادنا الغالية مصر، وكل بلاد العالم".

جدير بالذكر، أن هذا الاحتفال يحيى ذكرى قيامة يسوع المسيح من موته بعد 3 أيام من صلبه وتعذيبه كما هو مسطور فى العهد الجديد، وفيه ينتهى الصوم الكبير الذى اختتم بـ"أسبوع الآلام"، ذلك بالإضافة إلى أنه ذكرى بداية زمن القيامة المستمر فى السنة الطقسية 40 يوماً حتى عيد العنصرة الذى يقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود يسوع بعشرة أيام بحسب رواية سفر أعمال الرسل، و يتم الاحتفال به بعد عيد الفصح بخمسين يومًا.