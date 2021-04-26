رئيس "النواب" يحيل بيان كامل الوزير إلى لجنة النقل والمواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير النقل، كامل الوزير، إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وشهدت الجلسة، اليوم الإثنين، تأكيد كامل الوزير، وزير النقل، على وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكة الحديد.

وجاء تعقيب الوزير على ما أثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملاً.

وأكد كامل الوزير أنه بالفعل هناك عناصر إرهابية وعارفينها، قائلاً: كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض.