في أول يوم امتحانات.. طلاب أولى ثانوي يشتكون من ورقة المفاهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اشتكى عدد من أولياء والطلاب بالصف الأول الثانوي، من تعنت بعض المدارس الثانوية بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، بعدم تنفيذ قرارات الوزارة بالسماح للطلاب بالدخول بورقة المفاهيم.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، أول أيام امتحانات شهر أبريل، والتي بدأت في الساعة 9 صباحًا، بجميع مدارس الثانوية التجريبية والحكومية والخاصة؛ حيث أدى الطلاب الامتحان في 3 مواد في اليوم الأول؛ وهي اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا.

وأكد الطلاب أنه رغم تأكيد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه مسموح للطلاب بإضافة مفاهيم معينة على ورقة المفاهيم والمصطلحات التي يصطحبونها في الامتحانات الشهرية، ومنع دخول الكتاب المدرسي، فإن هناك بعض المدارس لم تسمح لطلاب الصف الأول الثانوي بذلك، وأكدت للطلاب أن كتابة أية معلومات على ورقة المفاهيم يعتبر غشاً؛ مما أربك الطلاب في اللجان .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت السماح بتزويد كل طالب بالصف الأول الثانوي، بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلاً عن الكتاب المدرسي.