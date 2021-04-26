هل استجابت الأوقاف لتشغيل مكبرات الصوت في التراويح؟.. الوزارة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه لا توجد أي تعليمات جديدة بشأن استخدام مكبرات الصوت خلال شهر رمضان.

وأوضح طايع، أنه لا يتم الاعتداد بأي تعليمات شفوية أو أخبار تنشر على أي موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها، ما لم يكن الخبر منشورًا على الموقع الرسمي للوزارة أو صفحة الوزارة الرسمية أو الموقع الرسمي أو الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أو يرد التوجيه عبر مخاطبة رسمية كتابية معتمدة من رئيس القطاع المختص بديوان عام الوزارة ويتم تعميمه رسميا بمعرفة مدير المديرية عبر التسلسل الوظيفي المعتمد.

في الوقت حذرت وزارة الأوقاف، من نشر أي أخبار غير صحيحة، مشيرة إلى أن أي تعبير من أي شخص على صفحته الشخصية لا يعبر بأي صورة من الصور عن أي توجه للوزارة، فالوزارة لا يعبر عنها إلا سلطتها المختصة وفق ما ينظمه القانون.

وحددت وزارة الأوقاف ضوابط العمل بالمساجد في رمضان، وهي:

فتح المساجد لأداء الصلاة وخطبة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح بضواب.

استمرار العمل بجميع الضوابط الاحترازية والإجراءات التي تشمل:

1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. استمرار عدم فتح الأضرحة.

6. استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية.

بالمساجد أو ملحقاتها.

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة.

8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح.

14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

15. التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

16. على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلى سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات، ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه نهائيا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.

17. عدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل.