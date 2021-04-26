بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين بخلية "بولاق الدكرور" الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، في اتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

كانت النيابة العامة، إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة ووجهت لهم تهم تولى الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، حازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات.