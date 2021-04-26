الأحوال المدنية تستخرج بطاقات رقم قومي للمواطنين بمحافظتي المنوفية والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي (للمواطنين بمحافظتي المنوفية والإسكندرية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وتسليمها لهم.

كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي (لعدد 3 حالات "يعانون من أمراض مزمنة" داخل مستشفيات بمحافظة القاهرة) وكذا (مواطنة غير قادرة على الحركة بمحل إقامتها بالإسكندرية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم .

كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوي القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.