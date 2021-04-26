لحظة خروج المفرج عنهم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن الإفراج بالعفو والشرطي عن 2674 من نزلاء السجون، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وعمت أجواء الفرحة والبهجة تملئ قطاع السجون، لخروج المفرج عنهم بالعفو الرئاسي، ووجه المفرج عنهم الشكر إلى الرئيس السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على إدخال الفرحة ومغادرة السجون للعودة إلى أسرهم وقضاء شهر رمضان المعظم معهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، رقم (143) لسنة (2021) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2021.

جاء ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.