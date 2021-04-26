بتهمة التهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.. تأجيل محاكمة أحمد آدم لـ24 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 24 مايو؛ للاستعلام عن صحة المستندات المقدمة من وكيل المتهم بالجلسة، وكلفت النيابة العامة التنفيذ.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبد العليم، وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

وكشفت عريضة القضية تهرب الفنان أحمد آدم من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج " أدم شو" في فترة عام 2013، وأجلت نظر الدعوى في الجلسة المحددة.