شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل طرحها في السوق السوداء بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الإثنين، 5.6 طن دقيق بلدي مدعم، مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة التموين، بحوزة سائق قبل بيعها في السوق السوداء.

كانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث التموين تفيد حيازة أحد الأشخاص، كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أعدت حملة أمنية كمين للمتهم، وألقت القبض عليه وبحوزته 5.6 طن دقيق بلدي مدعم، مخصص للمخابز البلدية، تقدر قيمته بـ 33 ألف و600 جنيه، قبل بيعها في السوق السوداء.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.