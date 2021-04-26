شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه باستمرار حملات الضبط ورفع مستوى الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، الإثنين، بالالتزام التام بإجراءات الوقاية لمنع انتشار مرض كورونا بالدواوين العامة كل بنطاقه، وتشديد الرقابة بمختلف القطاعات للتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية ضد مرض كورنا وساعات الغلق من قبل المحال والمقاهى ومنع التجمعات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على أن تستمر حملات الضبط ومجهودات رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر مع توفير أدوات الوقاية اللازمة للعاملين.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات فقد تم تحرير عدد 9 محاضر مخالفة لتقديم الشيشة وعدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بمواعيد الغلق خلال حملة مكبرة لأجهزة حى الدقى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتى تمكنت من مصادرة عدد 203 شيشة ورفع عدد 177 حالة إشغالات بنطاق شوارع ( التحرير، محمد كامل مرسى، محيى الدين أبوالعز، سليمان جوهر ) ورش وتعقيم شارع التحرير ومنطقة كوبرى الخشب بالكلور والماء.

وقام مركز ومدينة منشأة القناطر بفض أسواق نكلا وجزايه وتحرير 8 محاضر لعدم ارتداء الكمامة و10 محاضر إِشغال ومصادرة 3 مركبات توك توك وعدد من الكراسى والشيش والطاولات، كما تمكنت لجان المتابعة من إيقاف حالة بناء مخالف عبارة عن سور على مساحة 700 م2 بالأراضى الزراعية وتم مصادرة مواد ومعدات البناء وتحرير محضر مخالفة للمالك، ويجرى العمل على تجهيز موقف السيارات بالمدينة، وبدء أعمال التشييد بسور مصرف الرهاوى.

كما شنت أجهزة مركز ومدينة البدرشين حملة ليلية مكبرة للتأكد من التزام المقاهى والمحال بإجراءات الوقائية وفع الإشغالات بنطاق شوارع ( عمرو بن العاص، المزلقان، النيل السعيد ) وتم إيداع المضبوطات التي أسفرت عنها الحملة بمخازن المدينة وتحرير محاضر المخالفة للقائمين على تلك المقاهى والمحال، والانتهاء من أعمال تنصيب عدد 25 عمود بأبورجوان البحرى بداية من مسجد السلام وحتى محول العمدة.

ونجحت أجهزة حى الوراق في إزالة الحواجز الحديدية المقامة بمتفرقات شارع عبدالمنعم رياض لتسهيل حركة المارة والمركبات، وتوجيه حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الجانبية ببعض قطاعات الحى.

وتجرى أجهزة المتابعة بمركز ومدينة أوسيم حملات دورية لمراقبة التزام المحال والمقاهى بمواعيد الغلق الصيفية، حيث تمكنت الحملة من غلق عدد من المقاهى بشوارع الحفرية والبراجيل لمخالفتها للمواعيد وعدم تطبيقها للإجراءات الاحترازية.

وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قام مركز ومدينة الحوامدية بتنفيذ أعمال تسليك لشبكات الصرف الصحى بشوارع ( الساحة، الشيخ، أبومخلوف، صالح المغربى )، وإصلاح أعطال بشبكات مياه شرب بشوارع ( رزق أبوإدريس، سيد أبوفرج، فرن عبدالحارس، كبابجى الحمد)، وتركيب عدادات الكهرباء الخاصة بمحطة الصرف الصحى بالشيخ عتمان، ويجرى الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعى بأحد محطات الوقود بقرية أم خنان.