شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توريد 487 ألف طن قمح محلي.. والدولة وفرت 16 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة عمليات توريد القمح، ويفيد بأن إجمالي ما تم توريده بلغ 487 ألف طن قمح بجميع المواقع.

وقال «المصيلحي» في بيان للوزارة، الاثنين، إن المواقع التي تم تحديدها لاستلام القمح تعمل على مدار الساعة من 8 صباحا وحتى 4 عصرا برمضان، منوهًا بأنه تم تحديد 450 موقعًا قبل موسم التوريد الذي يبدأ بمحافظات الصعيد في 15 أبريل الجاري، وفي الوجه البحري من 20 أبريل بالأماكن كثيفة الزراعة من محصول القمح لتقريب المسافة إلى المزارعين.

وأضاف أن جميع مواقع الاستلام مفتوحة أمام الجميع بدءًا من صغار المزارعين وصولًا لأصحاب المزارع الكبيرة، وأنه يتابع بنفسه عمليات التوريد بالمواقع، والتزام الصوامع سواء العاملين أو الموردين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكل للكمامات.

وأشار إلى أن اللجان لن تتسلم الأقماح المتلاعب فيها بالخلط، مضيفًا أن الدولة وفرت 16 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين وعمليات صرف المستحقات ستكون خلال 72 ساعة من التوريد.

من جهته، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، إن جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المقررة لاستلام القمح وحل أي أزمات أو عقبات قد تواجه اللجان أو الموردين.