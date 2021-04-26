شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد قافلة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن ترحيبه الكامل بالتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدني في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مشيدًا بدور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية والمساهمة الفاعلة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية، لافتا إلى الدور الذي يقوم به المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية في توفير الدعم الفني للمؤسسات والكيانات الاقتصادية لتفعيل وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص كمحور هام لتحقيق التنمية المستدامة وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك تفقد «غنيم»، الإثنين، لقافلة من المساعدات الغذائية مقدمة من مؤسسة المستقبل الأمين، وذلك في إطار التعاون البناء بين المحافظة والمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، دعمًا من مؤسسة «المستقبل الأمين» لعدد 800 أسرة من الأولى بالرعاية بمركزى ناصر وببا ضمن مبادرة حياة كريمة، وفي حضور الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية

وتابع المحافظ جانبًا من وصول المساعدات «كراتين مواد غذائية محملة فوق سيارات» أثناء اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة، ،والتي تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المُبرمة بين المحافظة والمجلس العربي في مجال دعم وتنفيذ مبادرات وأنشطة وفعاليات،والتي تستهدف توفير الدعم والرعاية لأبناء المحافظة، خاصة الأسر والفئات الأولى بالرعاية.