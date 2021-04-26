وزير التضامن تُعيّن مساعدًا للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي و٣ معاونين شباب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، الإثنين، قرارًا بتعيين الدكتورة ميرفت عبدالسلام صابرين مساعدا لوزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، حيث تتولى اعداد برامج الحماية الاجتماعية لسوق العمل وسبل التأهيل التي تحقق المساواة بين الجنسين واهداف التنمية المستدامة 2030، والمشاركة في وضع خطط التمكين الاقتصادي والتشغيل بما يصب في احداث التنمية الاقتصادية والشمول المالي، فضلا عن وضع خطة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وتمكينها اقتصاديا، بالإضافة لوضع خطط الحماية للعمالة المتنقلة واللاجئين والمساهمة في اعداد القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بمجالات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ومتابعة الملفات المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتعيين الدكتورة إيمان عبدالفتاح حلمي معاونًا لوزيرة التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالي حيث تتولى تصميم وتنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والمعاونة في متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها مع الهيئات الدولية والمساهمة في اعداد ومراجعة البحوث والدراسات الصادرة عن الوزارة والتنسيق مع الجهات البحثية والهيئات الدولية وجمع التجارب الدولية الناجحة.

وأصدرت الوزيرة أيضًا قرارًا بتعيين الدكتور احمد سعدة معاونًا لوزير التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي والشؤون الصحية، حيث يتولى تأسيس وإدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذا الرعاية والحماية الاجتماعية بشأن الاستجابة للطوارئ وتقديم الدعم الفني والتقني وتعزيز الشراكة مع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة ودعم جهود الوزارة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة دمج العائدين من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر ودعم التطوع ومشاركة الشباب في المجتمع المصري والتدخلات التطوعية على المستوى الإقليمي والدولي ووضع استراتيجية مصر الوطنية للتطوع وتعزيز آليات تطبيقها.

وتضمنت القرارات تعيين المهندس أحمد درويش محمدي معاونا للوزير للتحول الرقمي وتقوم مهام عمله على المساهمة في متابعة خطط التحول الرقمي للوزارة، الربط الشبكي مع الجهات الخارجية، ميكنة جميع خدمات الوزارة.

وأصدرت الوزيرة أيضًا قرارًا بتجديد تعيين أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، حيث تنص مهام عملها على معاونة الوزيرة في مباشرة كل الاعمال التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف وبرامج الوزارة ومراجعة موقف الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع الجهات الدولية والقطاع الخاص وجمع التقارير عن جهود وإنجازات الوزارة بشأن التقارير الدولية الخاصة بالمرأة والاعاقة وحقوق الطفل.

وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر تعيين مساعد للحماية وشبكات الامان الاجتماعي و٣ معاونين من الشباب

وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر تعيين مساعد للحماية وشبكات الامان الاجتماعي و٣ معاونين من الشباب

وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر تعيين مساعد للحماية وشبكات الامان الاجتماعي و٣ معاونين من الشباب

وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر تعيين مساعد للحماية وشبكات الامان الاجتماعي و٣ معاونين من الشباب