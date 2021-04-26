شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنوفية: تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الشركة تواصل أعمال التطهير والتعقيم بكل المناطق التابعة للشركة للحفاظ على سلامة العاملين بمواقع العمل المختلفة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية في بيان، الاثنين، أن أعمال التطهير شملت دواوين الافرع ومراكز خدمة العملاء والمحطات التابعة للشركة والتى يتم تطهيرها بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وبواسطة فريق السلامه والصحة المهنية

وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والتباعد والتعقيم والتطهير لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على على صحة وحياة المواطنين وللحد من إنتشار الفيروس.