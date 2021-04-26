شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الإثنين، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية المختصة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لاستصلاح الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة والإنتاجية القصوى من المياه.

ووجه السيسي بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وزيادة رقعة الأراضي الزراعية بها لإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، لتتكامل مع استراتيجية الدولة للتوسع في الزراعة المتكاملة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية.