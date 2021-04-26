شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد بهجت، نائب رئيس نقابة سائقي قطارات المنطقة الوسطي بصعيد مصر إنه قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية وإضافة عربات علاوة على بعض القطارات خلال الفترة من 10/5/2021 الي 21/5/2021 تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم.

وبيانها كالآتي :

أولا: تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 10/5/2021 إلى 21/5/2021 بعدد (2) قطار مكيف يوميا وعدد 2 قطار روسي يوميًا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:

قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة

قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة

قطار 2202 روسي القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة

قطار 2203 روسي أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة

ثانياً : تشغيل قطارات إضافية تعمل خلال فترات محددة لمواجة طلب جمهور الركاب بعدد (4) قطارات وهي كالتالي:

قطار 1940 مكيف الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 يعمل يوم 9/5/2021 فقط

قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط

قطار 1941 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 10/5/2021 فقط

قطار 1941 مكيف أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 19/5/2021 فقط

ثالثا: إضافة 22 عربة مكيفة على بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميًا، وذلك خلال الفترة من 10/5/2021 إلى 21/5/2021.

وبذلك يكون قد تم إضافة 30 قطار مكيف و24 قطار روسي و336 عربة علاوة بإجمالي 61788 مقعد بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلي المقررة.

رابعًا: قواعد حجز التذاكر خلال هذه الفترة:

يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية والعربات العلاوة الموضحة بعالية قبل السفر بــ 24 ساعة

يتم حجز تذاكر القطارات المكيفة والروسى الحالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك ابتداء من يوم 26/4/ 2021 قبل ميعاد السفر بمدة 14 يوم من محطتي القاهرة والجيزة فقط على أن يبدأ صرف التذاكر الساعة السابعة صباحاً لإحكام الرقابة علي عمليات بيع التذاكر .

يتم الحجز علي قطارات 88 و 2008 و 934 من محطات الإسكندرية و سيدي جابر وطنطا بالإضافة لمحطتي القاهرة والجيزة .

صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي

وقف حجز المجموعات خلال فترة تشعيل العيد

إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة والروسى تيسيراً علي جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك

- رابط الموقع https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf

- رابط تطبيق الهاتف المحمول https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf

والهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب