شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع أعمال امتحانات إبريل المجمع لطلاب النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على سير أعمال الامتحان الورقي المجمع لشهر إبريل 2021، والذي انطلق اليوم الإثنين بامتحانات الصف الخامس الابتدائي عددهم 77799 طالبا وطالبة، بالتزامن مع عقد امتحان الصف الثاني الإعدادى وعددهم 62801 طالبا وطالبة، ولجان امتحانات الصفين الأول الثانوى وعددهم 17076 والثاني الثانوي وعددهم 15792، وامتحان النقل للفني والتي تعقد ورقيا ، فيما تستكمل الامتحانات «غداً الثلاثاء» بامتحان مجمع لطلاب السادس الابتدائي والأول الإعدادى وأولى وثانية ثانوي،، وتختتم الأربعاء القادم بامتحان الصف الرابع الابتدائي وأولى وثانية ثانوي.

جاء ذلك خلال تواصل سهام يوسف وكيلة الوزارة مع المحافظ، والتي أشارت إلى تفقدها لجان الامتحانات ببعض المدارس، لمتابعة تنفيذ توجيهات المحافظ وتعليمات وقرارات وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء عقد امتحانات صفوف النقل والتي تعقد بنظام الامتحان الورقى المجمع متعدد التخصصات «في يوم واحد» لكل صف، منوهة عن قرار الوزارة بأن امتحان شهر أبريل هو أخر متحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي إيذاناً بانتهاء العام الدراسي 2020/2021 لتبدأ بعدها الإجازة الصيفية، وذلك باستثناء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة

من جانبه أكد المحافظ على استمرار توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب،حرصا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء الامتحان الذي يجرى في ظروف استثنائية بسبب كورونا،لافتا إلى أهمية تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، مشددا على استمرار التنسيق بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء،دون حدوث أي ‏معوقات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحان.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن المديرية أتمت استعداداتها لعقد الامتحان المجمع، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية بجانب عرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة أعمال الإمتحانات وحل المشكلات حال حدوثها وتكليف مديري ووكلاء الإدارات بالمتابعة المستمرة للمدارس وتكثيف المتابعة من قبل المديرية من خلال الأتوبيس الطائر لإدارة المتابعة.