شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات احترازية مكثفة.. انتظام امتحانات شهر إبريل لطلاب النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب صفوف النقل، اليوم الإثنين أداء امتحانات شهر أبريل المجمعة، متعددة التخصصات، في ورقة واحدة استثنائيا، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأدي طلاب صفوف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي الامتحان المجمع داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وبدأ توافد الطلاب بالمرحلة الابتدائية والاعدادية على المدارس في السابعة صباحا، وخضع الطلاب والطالبات للكشف الحراري ومنع دخول الطلاب قبل ارتداء الكمامة أو غطاء الوجه.

وتوافد طلاب الصف الأول الثانوي من الساعة التاسعة صباحا وحتي 11 صباحا لأداء الامتحان المجمع في مواد اللغة العربية (15 سؤال) والتاريخ (10 أسئلة) والجغرافيا (10 أسئلة) واللغة الأجنبية الثانية (10 أسئلة).

فيما توافد طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية في الفترة من 12 ظهرا حتى 1:30 ظهرا لأداء الامتحان في مواد اللغة العربية (15 سؤال) والرياضيات 1 (10 أسئلة)، والرياضيات 2 (10 أسئلة)، وكذلك توافد طلاب الصف الثاني الثانوي (الشعبة الأدبية)، لأداء الامتحان في مواد

اللغة العربية (15 سؤال) والتاريخ (10 أسئلة) ورياضيات 1 (10 أسئلة).

وفي سياق متصل يؤدي الثلاثاء طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان المجمع متعدد التخصصات، وكذلك طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤالا) والفلسفة والمنطق (10 أسئلة) والرياضيات (10 أسئلة).

وكذلك يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤالا) والكيمياء (10 أسئلة) والأحياء (10 أسئلة).

ويختتم طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي والأول والثاني الثانوي الامتحانات يوم الأربعاء 28 إبريل الجاري تزامنا مع نهاية العام الدراسي لصفوق النقل.

من جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن ينتهي العام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنسبة لطلاب صفوف النقل بإنتهاء امتحانات شهر أبريل هذا الأسبوع.

وأصدر شوقي كتابا دوريا عاجلا لجميع المديريات التعليمية، حدد خلاله ضوابط إنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021 لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، ونص الخطاب على الضوابط التالية:

بالنسبة للصفوف من الأول الابتدائي حتى الثالث الابتدائي

يتم الانتهاء من تقييم الطلاب وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هي نهاية العام الدراسي 2020/2021

وبالنسبة لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي مع الالتزام بالمواعيد المقررة بالكتب الدورية الصادرة بشأن امتحانات صفوف النقل الخاصة بشهر أبريل فقط، ويلغى الامتحان الذي كان مقرر عقده في مايو، على أن يكون المنهج الدراسي المقرر لشهر مايو للاطلاع فقط.

والطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي تمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهري مارس وأبريل نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: تمثل الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحان شهر أبريل نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

في حال عدم حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة، أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلي خلال شهر مايو.

وبالنسبة للفئات التي لم تطبق الامتحانات بصورة مجمعة: يتم الانتهاء من عقد الامتحان نهاية العام بحد أقصى الأسبوع الأول من مايو مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وبالنسبة لطلاب الاعدادية تعقد امتحانات الإعدادية طبقا للمواعيد التي تقرها كل مديرية بلجان مراقبة ومؤمنة، على أن يظل حضورهم بالمدرسة اختياريا.

وبالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.

وبالنسبة للمدارس الدولية يتم الالتزام بتدريس المناهج المقررة لطلابها عن طريق الدراسة عن بعد (أونلاين) وفي حال رغبة أولياء الأمور في حضور أبنائهم بالمدرسة تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى.