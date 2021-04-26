شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الآن .. حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الابتدائية والإعدادية على قناة مدرستنا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت قناة مدرستنا التي تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بداية هذا العام النماذج الاسترشادية لامتحانات سنوات النقل عن شهر أبريل 2021، وهى القناة افتتحها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وعرضت قناة مدرستنا النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي عن شهر أبريل 2021، وأيضًا النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الخامس الابتدائي عن شهر أبريل 2021، وكذلك النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف السادس الابتدائي عن شهر أبريل 2021.

وعرضت أيضًا قناة مدرستنا النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الأول الإعدادي عن شهر أبريل 2021، وأيضًا النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الثاني الإعدادي عن شهر أبريل 2021.

ونقدم فيما يلي شرح النماذج الاستشرشادية للمرحلة الإبتدائية والإعدادية

النماذج الاستشرشادية للصف الرابع الابتدائي عن شهر أبريل 2021

عدد 7 مقاطع فيديو للصف الرابع الابتدائي.

النماذج الاستشرشادية للصف الخامس الابتدائي عن شهر أبريل 2021

عدد 7 مقاطع فيديو للصف الخامس الابتدائي.

النماذج الاستشرشادية للصف السادس الابتدائي عن شهر أبريل 2021

عدد 7 مقاطع فيديو للصف السادس الابتدائي.

النماذج الاستشرشادية للصف الأول الإعدادي عن شهر أبريل 2021

عدد 7 مقاطع فيديو للصف الأول الإعدادي.

النماذج الاستشرشادية للصف الثاني الإعدادي عن شهر أبريل 2021

عدد 7 مقاطع فيديو للصف الثاني الإعدادي.

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت مواعيد امتحانات سنوات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية كمايلي:

مواعيد امتحانات جميع سنوات النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية

جدول امتحانات سنوات النقل يوم الإثنين 26- 4 -2021:

امتحانات الصف الخامس الإبتدائي – امتحانات مجمعة.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي – امتحانات مجمعة.

امتحانات الصف الأول الثانوي وتتضمن مواد: لغة عربية – تاريخ – جغرافيا –لغة أجنبية ثانية، امتحانات مجمعة من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.

امتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية وتتضمن مواد: لغة عربية – رياضيات 1 – رياضيات، امتحانات مجمعة من الساعة 12 إلى 1.30 ظهرًا.

امتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية وتتضمن مواد: لغة عربية – التاريخ 1 – رياضيات 1، امتحانات مجمعة من الساعة 12 إلى 1.30 ظهرًا.

جدول امتحانات سنوات النقل يوم الثلاثاء 27-4-2021 :

امتحانات الصف السادس الابتدائي – امتحانات مجمعة.

امتحانات الصف الأول الثانوي وتتضمن مواد: اللغة الأجنبية الأولي – الفسلفة والمنطق- الرياضيات، امتحانات مجمعة من الساعة 9 إلى 10.30 صباحًا.

امتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية وتتضمن مواد: لغة أجنبية أولي – كيمياء – أحياء، امتحانات مجمعة من الساعة 12 إلى 1.30 ظهرًا.

امتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية وتتضمن مواد: لغة أجنبية أولي – فلسفة – علم النفس، امتحانات مجمعة من الساعة 12 إلى 1.30 ظهرًا.

جدول امتحانات سنوات النقل يوم الأربعاء 28-4-2021:

الصف الرابع الابتدائي – امتحانات مجمعة.

الصف الأول الإعدادي – امتحانات مجمعة

الصف الأول الثانوي: الكيمياء والفيزياء والأحياء، امتحانات مجمعة من الساعة 9 إلى 10.30 صباحًا.

امتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية وتتضمن مواد: لغة أجنبية ثانية – فيزياء، امتحانات مجمعة من الساعة 12 إلى 1 ظهرًا.

امتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية وتتضمن مواد: لغة أجنبية ثانية – جغرافيا، امتحانات مجمعة من الساعة 12 إلى 1 ظهرًا.

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