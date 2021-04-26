شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعترافة بمذبحة الأرمن.. أسقف الإسكندرية يشكر الرئيس الأمريكي بايدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، باسمه وباسم أبناء البطريركية في مصر، وبلاد الإنتشار، بالشكر والتهنئة للرئيس الأمريكي جو بادن، بإعترافه، السبت الماضي، بالإبادة الأرمنية التي تمت على أيدي العثمانيين الأتراك، والتي ذهب ضحيتها مليون ونصف المليون أرمني.

وقال كوسا في رسالته، جاء هذا الإعتراف، والشعب الأرمنيّ في جميع أنحاء العالم يحتفل بالذكرى السادسة بعد المئة للمجازر الأرمنية التي تعرّض لها اجدادهم في العام ١٩١٥.

وأضاف بخطوةٍ جرئية وغير سابقة، وبحكمةٍ وفطنة إعترف الرئيس والشعب الأميريكي بهذه المذبحة والإبادة الجماعية الأولى في القرن العشرين. ومن خلال هذا الإعتراف كرّم سيادته الشُهداء الأرمن وضمن للشعوب عدم تكرارها.

وذكر أن الكونجرس الأمريكي اعترف رسمياً بالجائر في أكتوبر سنة ٢٠١٩ في تصويت رسمي، كما واعترفت نحو أكثر من ثلاثين دولة والاتحاد الأوروبي بالإبادة الجماعية، وفِي مقدّمتهم دولة الفاتيكان.

وأوضح فِي القداس الحبري الذي احتفل به قداسة البابا فرنسيس، يوم الأحد ١٢ أبريل ٢٠١٥، بمناسبة إحياء الذكرى المئوية الأولى للمجازر الأرمنية في بازيليك القديس بُطرس بروما، مع غبطة كاثوليكوس- بطريرك الأرمن الكاثوليك وأباء المَجمَعِ المُقدّس للأرمن الكاثوليك، وبحضور بطاركة الأرمن الأرثوذكس: كاثوليكوس عموم الأرمن، وكاثوليكوس بيت كيليكيا، ورؤساء الكنائس في العالم، قال قداسته: «المذابح الأرمنية إبادة جماعية».

وأشار كوسا إلى أنه في الرابع والعشرين من شهر أبريل تم إعتقال المفكرين الأرمن من بطاركة وأساقفة وأطباء وشعراء ومهندسين وقادة المجتمع الأرمنيّ من قبل السلطات العثمانية التركية، وتمٰ ترحيل مليون ونصف المليون أرمني، أو قتلهم، أو ذهبوا في مسيرات الموت في حملة الإبادة الجماعية.

إن إحياء ذكرى ضحايانا في كل عام يوم الرابع والعشرين من أبريل لكي نتذكٌر أرواح جميع الذين ماتوا في الإبادة الجماعية الأرمنية في العهد العثماني، ونطالب بجميع حقوقنا التي اغتصبها الأتراك، أراضينا وكنائسنا وأديرتنا وجامعاتنا ومدارسنا، وقبل هذا وذاك نطالب بدماء شهداءنا الأبرار.

وقال كوسا في رسالته التزامنا بتعلقنا بالوطن الأُم وبالبلاد التي استقبلتنا، ونرفع صوتنا عالياً لمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرّةً أُخرى في القرن الحادي والعشرين وإلى الأبد، وفي الرابع والعشرين من شهر أبريل من كل عام، نتذكر ونطالب حتى نظل يقظين دائماً ضد التأثير المدمّر للكراهية والحقد والبغض بجميع أشكالها.