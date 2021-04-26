شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ وإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعاً الاثنين لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة، وذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارة الصحة والطرق والنقل ومسئولى التخطيط ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

وشدد محافظ قنا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية، دون الاقتصار على التقارير المكتبية، والتركيز على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ،مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدميةبمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية،والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة،مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال،لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما استعرض مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية بالمحافظة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وما هو متبقى وجارى الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.