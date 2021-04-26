شكرا لقرائتكم خبر عن خروج و تعافي 3 حالات من مصابي كورونا بمستشفى القرنة المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى القرنة المركزي، عن خروج وتعافي 3 حالات من مصابي فيروس كورونا بعد التاكد من سلبية العينة، والتاكد من التحاليل الطبية التي أكدت سلامة المصابين، ليرتفع العدد إلى 32 حالة من المتعافين منذ افتتاح مركز لعزل الحالات بغرب الاقصر .

و ناشد الدكتور مصطفى حفنى، مدير المستشفى المواطنين على ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالمطهرات واستخدام المعقمات للحد من انتشار فيروس «كورونا» مقدما شكره إلى المستشار مصطفي الهم، محافظ الاقصر، والدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة، على الدعم المستمر وتوفير كافة المستلزمات للمستشفي.