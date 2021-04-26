شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: طلبت من الرئيس 200 عربية قلاب قالى هات ألف ومالكش دعوة بالفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن حجم المنقول من البضائع على السكك الحديدية بلغ 25 مليون طن سنويا.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: "ذهبت للرئيس عبد الفتاح السيسى وطلبت 200 عربة قلاب لنقل الطفلة والسماد، قالى هات 1000.. قولتله على قد الموازنة، قالى هات ألف ومالكش دعوة الفلوس هاديهالك".