الحكومة تنفى زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات تزامنًا مع تعديل أسعار منتجات البنزين، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات تزامنًا مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات فى هذا الشأن، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعى والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هى دون أى زيادة، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أى محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أى محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع بالخط الساخن "15330".