شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى يتوقع عدم سقوط أمطار حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوازارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر العربية إلى عدم سقوط أمطار حتى الأربعاء المقبل.

وشهدت دراجات الحرارة انخفاضا ملموسا ليسود طقس لطيف على مدن الساحل الشمالي، معتدل على المناطق الداخلية من شمال البلاد امتدادًا إلى شمال الصعيد، مائل للحرارة إلى حار على وسط الصعيد، وشديد الحرارة جنوبًا، أما ليلًا فيكون الطقس مائل للبرودة إلى بارد على شمال الجمهورية، لطيف على وسط وجنوب البلاد.

وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من مدن الساحل الشمالي، بينما تتشكل السحب الركامية على مرتفعات جنوب البحر الأحمر، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق محدودة منها.

أما حركة الرياح فتكون معتدلة إلى نشطة إجمالًا، يزداد نشاطها على أجزاء من الساحل الشمالي، البحر الأحمر والخليجين، بالإضافة إلى جنوب البلاد مع إثارة للرمال هناك، ويكون البحر المتوسط مضطربًا ، والبحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب.

وتتشكل الشبورة في وقت متأخر من الليلة وحتى الصباح الباكر على المناطق الداخلية من شمال الجمهورية.