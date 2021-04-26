شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن خطة تدريب المهندسين والفنيين فى السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى وزارة النقل أهمية كبيرة للارتقاء بالعنصر البشرى داخل هيئة السكة الحديد كونه أحد عوامل نجاح المنظومة، وفى هذا الإطار وضعت الوزارة خطة متكاملة لتدريب الفنيين والمهندسين فى الهيئة، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز 8 معلومات عن خطة التدريب:-

1- تدريب وتثقيف وتعليم العنصر البشري الحالي من خلال الدورات التثقيفية والتعليمية والتدريبية.

2- تنظيم دورات رفع المستوى على المعدات الجديدة.

3- تنظيم دورات السلوكية والنفسية.

4- التوعية للتعامل الجيد مع الركاب ومع أفراد فريق العمل.

5- المحور الثانى بالخطة يتضمن تخريج دفعات جديدة من المتخصصين والتحاق دفعات جديدة من المهندسين الجدد.

6- افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة.

7- المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة.

8- من المخطط تخريج اول دفعه من هذا المعهد العام الحالي.

9- تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديدة سواء جرارات أو عربات جديدة.