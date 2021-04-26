خنقت رضيعها انتقاما من زوجها ببولاق: "حرقت قلبه علشان ظلمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

منذ عام و3 أشهر تزوج موظف بحي الدقي في الثلاثينات من مطلقة في منتصف العشرينات، استقر بهما الحال داخل شقة بنطاق بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة. رُزق الزوجان برضيع انتهت حياته قبل أن تبدأ في لحظة شيطانية بطلتها الأولى "الأم".

داخل مكتبه بالطابق الثاني بقسم بولاق الدكرور، كان يباشر المقدم محمد طبلية بعض الأعمال الإدارية في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان. صوت طرق الباب أوقف ما ينجزه فإذا بأمين شرطة يخبره "في حد عايز يقابلك ضروري يا فندم".

ثمة شعور راود رئيس المباحث -القادم حديثا من قسم البدرشين- بأن ذاك الشخص سيحمل معه الجديد. ثوان معدودة تحققت معها نبوءة الضابط. دلف موظف بحي الدقي حاملا رضيعا لم يكمل شهره الثاني بعد قائلا "ابني راح مني.. مراتي قتلته".

ما أن فرغ الأب المكلوم من روايته حتى طمأنه رئيس المباحث "البقاء لله.. متقلقش كل حاجة هتبان وهنجيب حقه وحقك".

اجتماع مغلق عقده المقدم محمد طبلية مع معاونيه الرائدين أحمد مندور وأيمن سكوري بحثوا خلاله الخطوط العريضة لخطة البحث التي تركت على فحص علاقة والد الرضيع وزوجته لاسيما أنها الثانية، وسماع شهود عيان من الجيران.

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، توصلت إلى صحة رواية الزوج. تبين أن زوجته الثانية وراء ارتكاب الواقعة، وأنها كتمت أنفاس رضيعها انتقامًا من زوجها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائدان أحمد مندور وأيمن سكوري من ضبط المتهمة واقتيادها إلى القسم للتحقيق في حضور العميد طارق حمزة.

في البداية تظاهرت المتهمة بالحزن على موت رضيعها "هعمل كده في ضنايا.. دا لسه مفرحتش بيه" إلا أنه بتطوير مناقشتها ومواجهتها بأقوال زوجها أقرت بما حدث تفصيليا.

اتصال جمع ذات الـ26 سنة وطليقها -والد أطفالها الثلاثة- طالبته بمنحها أموال لتغطية مصروفات أبناءه ما أثار حفيظة زوجها الذي أجبرها على توقيع إيصالات أمانة لتوضح المتهمة "كان بيضربني ويبهدلني.. كتمت نفس ابنه علشان انتقم منه زي ما ظلمني".

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.