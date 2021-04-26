تامر أمين عقب البراءة: بكرر اعتذاري لأهل الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كرر الإعلامي تامر أمين اعتذاره لأهل الصعيد، مؤكدًا أنه لم يقصد إهانة أي شخص.

وقال المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين لمصراوي، إن التصريح السابق هو تعقيب موكله عقب إبلاغه بحكم البراءة.

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الإثنين، ببراءة تامر أمين بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد.

وطالب المحامي أشرف ناجي وإسماعيل الرشيدي، مقيما الدعوى في جنحة مباشر بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بتهمة إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة عن الشعب المصري خاصة أهل الصعيد.

وكان الإعلامي تامر أمين تداول موضوع أزمة الزيادة السكانية في إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار، وقال "أهل الصعيد والريف ويشغلوا عيالهم وبناتهم خدامات"، لكنه اعتذر لاحقا على ذلك الحديث.

ومن جانبها، أوقفت قناة النهار، البرنامج واعتذرت، كما بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الواقعة.