الأمن العام: ضبط 166 قطعة سلاح و185 قضية مخدرات وينفذ 62180 حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 166 قطعة سلاح ناري، و185 قضية مخدرات، وتنفيذ 62180 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

وضبط 25 متهمًا، 281 دراجة نارية مخالفة و21647 مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلى فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .