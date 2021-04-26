الجنح تقضي ببراءة تامر أمين من سبّ وقذف أهل الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الإثنين، ببراءة تامر أمين بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد.

وقال هيثم عباس، محامي تامر أمين في تصريحات لمصراوي إن الجنح المباشرة شرط لإقامتها أن يصيب رافعها ضرر شخصي مباشر، ولا مجال لرفعها من أي شخص يتخذ نفسه ممثلًا عن المجتمع فهو منوط بالنائب العام فقط، ولذا قضت المحكمة البراءة ورفض الدعوى المدنية.

وأضاف أنه يصح قانونًا إقامة جنحة البلاغ الكاذب ضد مقيم تلك الدعاوى حفاظًا على عدم الزج بالأشخاص في قفص الاتهام وما يلاقوه من قلق.

وطالب المحامي أشرف ناجي وإسماعيل الرشيدي، مقيما الدعوى في جنحة مباشر بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بتهمة إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة عن الشعب المصري خاصة أهل الصعيد.

وكان الإعلامي تامر أمين تداول موضوع أزمة الزيادة السكانية في إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار، وقال "أهل الصعيد والريف ويشغلوا عيالهم وبناتهم خدامات"، لكنه اعتذر لاحقا على ذلك الحديث.

ومن جانبها، أوقفت قناة النهار، البرنامج واعتذرت، كما بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الواقعة.